Лондон оценил версию США о связи коронавируса с лабораторией в Ухане

06.05.2020, 12:48, Новости дня

Версия Вашингтона о том, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань, не может быть исключена, однако представляется маловероятной, сообщил источник в правительстве Великобритании.

Источник сообщил телеканалу Sky News, что, по мнению официального Лондона, вирус с высокой вероятностью был передан от животных человеку естественным путем. При этом признается, что точное время и место этого события может навсегда остаться загадкой, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией, а в Китае назвали абсурдными эти обвинения.