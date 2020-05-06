МВД проверит видео с задержанием мужчины в московском парке

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06.05.2020, 12:48, Новости дня

Полиция Москвы начала проверку после публикации в Сети видео с задержанием мужчины в парке района Гольяново, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

«В полиции изучают содержание этой видеозаписи. Начата проверка всех обстоятельств, которые изображены на данной видеозаписи, устанавливаются детали инцидента», – сказали в МВД, передает ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором зафиксировано задержание мужчины в гольяновском сквере. На видео машина, предположительно полицейская, заезжает на газон, из нее выходят люди в полицейской форме, догоняют и задерживают мужчину.

По данным Life Shot, молодой человек, которого задержали в Гольяново, оказался «закладчиком». «Его заметили полицейские во время патрулирования – он как раз прятал очередной «клад». А убегая от погони, парнишка (ему 22 года) сбросил по пути шесть свертков с наркотиками», – пишет телеграм-канал.



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