 

El País – «очередная кампания по дезинформации» — Белый дом отверг обвинения Мадуро в попытке покушения

06.05.2020, 12:45, Новости дня

Государственный департамент США назвал «очередной кампанией по дезинформации» обвинения правительства Венесуэлы в попытке вторжения и свержения президента Николаса Мадуро, пишет El País. Тем не менее в Мирафлорес настаивают, что среди более десятка задержанных после попытки «морского вторжения» есть и бывшие солдаты из США.


Reuters

В Венесуэле после попытки «морского вторжения» через порт в штате Ла Гуайра близ Каракаса задержали минимум 11 человек, в том числе двоих граждан США, передаёт El País. При этом по крайней мере восемь человек погибли в столкновении с силами безопасности Венесуэлы. 

По версии правительства президента Николаса Мадуро, группа боевиков при поддержке Колумбии и США должна была спровоцировать восстание и свергнуть действующую власть. Как отмечает издание, события начала мая осложнят и без того напряжённые отношения Каракаса и Вашингтона.

Граждане США, задержанные в ходе операции, — Люк Денман и Аарон Берри. По словам Мадуро, это два бывших солдата с американскими паспортами и опытом участия в войнах в Ираке и Афганистане.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал действия боевиков «нападением», а министр связи Хорхе Родригес связал с ним лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

«Это новое нападение является частью расширяющейся агрессии и провокаций, организованных Соединёнными Штатами. Боливарианская Республика Венесуэла возлагает на правительства Дональда Трампа и Ивана Дуке ответственность за непредсказуемые и опасные последствия этой волны провокаций и агрессии со стороны наёмников», — сказано в заявлении венесуэльского МИД. 

Тем не менее американский лидер Трамп отверг все обвинения в причастности своей администрации к так называемой операции «Гидеон», несмотря на якобы признательные показания задержанных американцев. В Госдепартаменте США назвали заявления правительства Венесуэлы «очередной кампанией по дезинформации».

Кроме того, в правдивости информации, предоставленной правительством Мадуро, усомнились и в венесуэльской оппозиции. Там сочли, что в Мирафлорес пытаются воспользоваться ситуацией, а также пандемией, чтобы усилить репрессии. Однако, как отмечает El País, по крайней мере двое из оппозиционеров на видео, циркулирующих в социальных сетях с воскресенья, объявляли о восстании с целью свержения действующего правительства. 



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