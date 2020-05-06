«Иммунные паспорта» и тесты на вирус — Telegraph рассказала, что ждёт туристов после «открытия» Америки

06.05.2020, 12:45, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса в США продолжают сохраняться ограничения на авиасообщения с другими странами. Но если эти меры будут ослаблены, то, весьма вероятно, приезжающим в Америку придётся перед посещением пройти тест на коронавирус и получить «иммунный паспорт», пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Некоторые американские штаты уже снимают ограничения на передвижение и возобновляют ведение бизнеса. Но до сих пор неясно, когда США вновь откроются для остального мира, пишет The Daily Telegraph.

В марте Дональд Трамп ввёл ограничения на авиасообщения с европейскими странами. Они должны были действовать в течение 30 дней. Но недавно представители Белого дома намекнули, что эти меры могут продлиться несколько месяцев.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи был более сдержанно оптимистичен в своей оценке. Он допустил, что путешествия могут возобновиться летом. Но всё зависит от того, сократится ли число случаев заболевания. Любой новый всплеск приведёт к смене планов по снятию ограничений, отмечает издание.

Когда в конечном итоге Трамп разрешит возобновить международное сообщение, вероятно, будет принят ряд дополнительных мер предосторожности. Например, по словам главы Белого дома, прилетающим в Америку из очагов заболевания коронавирусом, возможно, скоро придётся проходить проверку на заболевание перед посадкой, что серьёзно отличается от существующих протоколов.

Трамп также предположил, что либо правительство, либо авиакомпании смогут проводить тесты на коронавирус. Позже он добавил, что, возможно, проверка будет комбинированной.

Между тем исполнительный директор одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Эд Бастин заявил, что компания рассматривает использование «иммунных паспортов», которые потребуются перед посадкой в самолёт. «Нет сомнений в том, что до тех пор, пока клиенты не будут чувствовать себя в безопасности во время путешествий, бизнес авиаперевозок не вернётся на должный уровень», — подчеркнул он.

Затянувшийся запрет на поездки беспокоит отрасли, зависящие от туризма, такие как авиакомпании и отели. Европа является крупнейшим туристическим источником для США после Канады и Мексики, подчёркивает The Daily Telegraph.

Трамп и его администрация прекрасно понимают это. Но они обращают внимание на то, что аналогичные ограничения всё ещё действуют для американцев по многим европейским направлениям. Маловероятно, что Вашингтон снимет ограничения на поездки в Америку, пока запреты на поездки в страны ЕС будут в силе, рассуждает издание.

Несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Италию, уже заявили, что останутся закрытыми для пассажиров международных рейсов. Правительство Великобритании также предположило, что оно может ввести 14-дневный карантин для прибывающих из-за границы, в результате чего может сократиться число американских отдыхающих.

Между тем многие американские авиакомпании либо приостановили, либо резко сократили рейсы из Европы. Если недавние исследования об отношении американцев к будущим планам на поездки за рубеж верны, то ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

Согласно опросу Harris Poll, большинство американцев не планируют останавливаться в отеле в течение следующих трёх месяцев. Многие также заявили, что не станут путешествовать на самолётах в течение четырёх-шести месяцев после того, как правительство сообщит о спаде эпидемии Covid-19, подчёркивает The Daily Telegraph.