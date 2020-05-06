В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 17 случаев COVID-19 – Кличко

06.05.2020, 12:35, Новости дня

В Киево-Печерской лавре увеличилось число больных коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил 6 мая на брифинге, который транслировала на своем YouTube-канале Киевская городская государственная администрация.

“Количество киевлян, у которых за прошлые сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68… 17 случаев, подтвержденных за прошлые сутки, – в Киево-Печерской лавре”, – сказал мэр.

По его данным, новые больные COVID-19 – 21 женщина, 45 мужчин, пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Всего на 6 мая в Киеве зарегистрирован 1651 случай болезни, 28 человек умерли и 99 вылечились.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

После начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончалось три священнослужителя из Лавры: насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и насельник монах Никодим, который поступил в Лавру из Почаевской лавры.

26 апреля о том, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, со ссылкой на спикера УПЦ МП Климента сообщило российское агентство РБК. Сам Климент эту информацию опроверг.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.