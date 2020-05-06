 

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 17 случаев COVID-19 – Кличко

06.05.2020, 12:35, Новости дня

В Киево-Печерской лавре увеличилось число больных коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил 6 мая на брифинге, который транслировала на своем YouTube-канале Киевская городская государственная администрация.

“Количество киевлян, у которых за прошлые сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68… 17 случаев, подтвержденных за прошлые сутки, – в Киево-Печерской лавре”, – сказал мэр.

По его данным, новые больные COVID-19 – 21 женщина, 45 мужчин, пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Всего на 6 мая в Киеве зарегистрирован 1651 случай болезни, 28 человек умерли и 99 вылечились.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

После начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончалось три священнослужителя из Лавры: насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и насельник монах Никодим, который поступил в Лавру из Почаевской лавры.

26 апреля о том, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, со ссылкой на спикера УПЦ МП Климента сообщило российское агентство РБК. Сам Климент эту информацию опроверг.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / НАБУ допросило Дениса Ермака – адвокат

26.03 / Захарова рассказа об отношении к российским военным в Италии

27.03 / По экономике Китая ударила вторая волна кризиса

26.03 / В Украине отменили госаттестацию для четвертых и девятых классов, а ВНО могут перенести на август

02.04 / Полтавец покинет пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту

01.04 / Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

01.05 / Собянин рассказал об особой первомайской колонне машин

17.04 / Набиуллина увидела небольшой рост экономической активности в России

26.03 / В Италии медсестра заболела COVID-19 и покончила с собой, думая, что заразила коронавирусом других

06.04 / В центре Николаева произошла стрельба. СМИ пишут, что ранение в голову получил криминальный авторитет Мультик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска