 

Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ

06.05.2020, 12:35, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ. Об этом 6 мая он заявил в комментарии “Німецькій хвилі”.

Также политик уточнил, что займет пост главы исполнительного комитета, а не секретаря Нацсовета реформ, как сообщалось ранее.

“У меня нет амбиций заниматься всем сразу. Должность вице-премьера ограничена определенными функциями. Реально политически это высокая должность, но в то же время это фактически министр без портфеля”, – отметил Саакашвили.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Достаточного количества голосов за назначение Саакашвили нет, его кандидатуру в Верховную Раду не вносили.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура высказал мнение, что, если президент обратится к фракции с призывом поддержать это кадровое решение, голоса найдутся. “Не было официального заявления Зеленского. Если президент озвучит на заседании фракции, что нам нужно поддержать Саакашвили, мы обязательно поддержим это решение. У нас будет 226 голосов во фракции”, – считает он.

6 мая главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что Саакашвили назначат секретарем Национального совета реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него были открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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