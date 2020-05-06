Антикоррупционная прокуратура начала производство против Рябошапки

06.05.2020, 12:35, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, сообщили 6 мая агентству “Интерфакс-Украина” в САП.

В ведомстве уточнили, что производство начали на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

“Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4”, – отметили в пресс-службе САП.

В комментарии LB.ua Рябошапка сообщил, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры (его имя он не назвал).

“Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура”, – сказал Рябошапка.

Бывший генпрокурор сообщил, что сейчас находится со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии Рябошапке, что повлекло его отставку.

Президент Владимир Зеленский назвал Рябошапку “хорошим специалистом”, но отметил, что ему не удалось показать результат.