Ученые опровергли риск распространения коронавируса через сточные воды

06.05.2020, 12:30, Новости дня

Итальянские медики проследили за распространением коронавируса по канализации Милана и выяснили, что он может проникать через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не несет угрозы для человека и природных экосистем.

Выводы исследователей были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что мы не нашли следов вирусной РНК в обработанных сточных водах, следы вируса присутствовали в реках Ламбро и Южная Ламбро в середине апреля. Это говорит о том, что часть сточных вод попадает в реки без очистки. С другой стороны, тесты показали, что вирус не был жизнеспособным, что говорит о минимальных рисках для экосистем и здоровья людей», – пишут ученые.

Отмечается, что еще в первые недели развития вспышки коронавируса в китайском Ухане медики и биологи выяснили, что отходы человеческой жизнедеятельности содержат в себе большие количества вирусных частиц. Затем ученые связали эту особенность вируса с некоторыми случаями заражения в Сингапуре, которые были порождены неправильной системой вентиляции уборных комнат.

Эти открытия заставили ученых задуматься, какую угрозу несет за собой попадание коронавируса в канализацию и его возможное распространение по тем водоемам, куда в итоге попадают сточные воды. Ученые из Миланского университета (Италия) и их коллеги из Института изучения воды в Бругерио (Италия) провели одно из первых исследований такого рода.

Ученые в течение всего апреля изучали образцы воды, собранные в канализациях Милана, его очистных сооружениях и в двух окрестных реках – Ламбро и Южная Ламбро, протекающих через пригороды этого города или его непосредственную территорию. Они не только искали следы вирусной РНК в воде, но и выделяли вирусные частицы и оценивали их жизнеспособность.

Анализ подтвердил замеры других ученых, обнаруживших четкую взаимосвязь между масштабами и темпами распространения эпидемии COVID-19 и тем, как много частиц вируса присутствовало в сточных водах других европейских городов. В частности, в канализациях Милана число вирусных частиц было очень высоким. Каждый миллилитр воды содержал в себе несколько тысяч копий РНК вируса, что, как отмечается, вполне объяснимо, учитывая количество носителей COVID-19 на севере Италии.

Несмотря на это, жизнеспособность вирусных частиц была крайне низкой. Ученые пытались с их помощью заразить культуры клеток, однако сделать им это не удалось даже при использовании больших количеств воды, не прошедшей очистку. Медики связывают это с тем, что при попадании в воду вирусные частицы остаются целыми очень непродолжительное время, около 7-13 часов.

Указывается также, что очистка воды при помощи соединений хлора полностью ликвидировала все генетические следы SARS-CoV-2. Несмотря на это, ученые зафиксировали следы РНК коронавируса в обеих реках в середине апреля, и только в реке Ламбро в конце прошлого месяца.

Как предполагают медики, это можно объяснить утечками сточных вод из канализации при их переполнении или же недостаточно эффективной их очисткой на некоторых станциях.

Частицы вируса в речных водах, как показали последующие опыты на культурах клеток, не несли за собой угрозы для животных и жителей прибрежных районов. С другой стороны, ученые предлагают всесторонне изучить их возможные источники для предотвращения возможных проблем в будущем при появлении следующих крупных эпидемий на территории северной Италии.

Ранее распространение коронавируса предложили отслеживать по сточным водам.