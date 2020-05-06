В Минпросвещения подтвердили обсуждение переноса сроков ЕГЭ

06.05.2020, 12:30, Новости дня

Начало проведения единого государственного экзамена в РФ пока запланировано на 8 июня, но возможность его переноса из-за распространения коронавируса обсуждается, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников», – цитирует ТАСС главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, пока рано говорить о точных датах проведения ЕГЭ, поскольку «каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно».

В начале апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.

Напомним, также Минпросвещения объявило, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате. А также опровергло информацию о том, что школьники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в своих школах.