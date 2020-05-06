 

В Минпросвещения подтвердили обсуждение переноса сроков ЕГЭ

06.05.2020, 12:30, Новости дня

Начало проведения единого государственного экзамена в РФ пока запланировано на 8 июня, но возможность его переноса из-за распространения коронавируса обсуждается, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников», – цитирует ТАСС главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, пока рано говорить о точных датах проведения ЕГЭ, поскольку «каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно».

В начале апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.

Напомним, также Минпросвещения объявило, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате. А также опровергло информацию о том, что школьники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в своих школах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В Госдуме оценили поправки к Конституции в социальной сфере

23.04 / Меркель дала прогноз по коронавирусу в Германии

03.04 / Первый из 11 самолетов с российской помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Сербию

27.04 / Дебютировала новая серия Mazda MX-5 R Sport

08.04 / В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал тележку с продуктами

01.04 / Путин нашел пользу в удаленной работе чиновников в Москве

21.04 / Оксфордский словарь обновили из-за коронавируса

01.05 / В мире коронавирусом заражены более 3,25 млн человек

29.04 / Украинка после стрижки «сдала» парикмахера полиции за нарушение карантина

19.04 / Песков рассказал о непростом принятии решения о переносе парада Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска