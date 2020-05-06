В Муроме установили макет легендарного бронепоезда “Илья Муромец”

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06.05.2020, 12:25, Новости дня

В Муроме к юбилею Победы установили макет легендарного бронепоезда "Илья Муромец". Об этом со ссылкой на Муром24, передает ГТРК "Владимир".

Знаменитый бронепоезд, названный рабочими завода в честь русского богатыря, был создан в 1941-1942 годах. О его судьбе в годы войны ходят настоящие легенды. Из материалов советской прессы выяснилось, что он участвовал в своеобразной битве-дуэли — единственной в мировой истории. Противником нашего "Ильи" стал фашистский бронепоезд "Адольф Гитлер", он-то и был повержен богатырем. Правда, название немецкого поезда некоторые историки оспаривают.

В итоге "Илья Муромец" дошел до города Франкфурт-на-Одере без повреждений и пробоин. Войти вместе с победителями в Берлин не смог только из-за того, что мосты и железнодорожные пути были разрушены. Любопытно, что по документам у поезда другое название: "За Родину".

Теперь макет знаменитого поезда можно будет увидеть в парке 50-летия Советской власти. А в муромском музее находится часть оригинальной брони боевой машины.

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ГТРК "Владимир"



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