Экономика еврозоны пережила рекордный спад деловой активности

06.05.2020, 12:25, Новости дня

В экономике еврозоны в апреле наблюдался рекордный спад деловой активности, поскольку власти региона были вынуждены закрывать заводы, магазины и рестораны для борьбы с пандемией коронавируса.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны упал с мартовского уровня 29,7 до рекордно низкой отметки 13,6 пункта, заявил исследовательская компания IHS Markit. Предварительная оценка составляла 13,5 пункта.

Индекс ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Апрельские данные указывают на максимальное месячное снижение активности с момента начала исследований в июле 1998 года.

PMI сферы услуг еврозоны упал с 26,4 до рекордно низкого уровня 12 пунктов. Предварительная оценка составляла 11,7 пункта.

"Масштабы экономического спада в еврозоне продемонстрированы рекордными спадами в каждой стране, исследованной в апреле, а объем производства упал беспрецедентными темпами в обрабатывающей промышленности и сфере услуг региона", — сообщил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

"Поскольку значительная часть экономики региона была закрыта, а количество заражений COVID-19 возросло, экономические данные за апрель неизбежно должны были быть плохими, но масштабы снижения шокируют, — добавил он. — Данные исследования свидетельствуют о квартальном падении ВВП примерно на 7,5%, что намного превосходит худшее снижение, наблюдавшееся во время мирового финансового кризиса. Рабочие места также сокращаются с невиданной ранее скоростью".

"Хотя темпы снижения могут уменьшиться в ближайшие месяцы, мы не ожидаем каких-либо существенных признаков восстановления до второй половины года, и, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем объем производства, потерянный из-за вспышки вируса, будет полностью восстановлен", — предупредил Уильямсон.

Предварительные данные Eurostat показали на прошлой неделе, что ВВП еврозоны в январе-марте сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.