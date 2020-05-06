Подтвержден выход смартфона Poco M2 Pro

06.05.2020, 12:09, Разное

Известный сетевой инсайдер, пишущий под псевдонимом Xiaomishka, подтвердил выход нового смартфона Poco M2 Pro. Им может оказаться гаджет Poco X2, который ранее был представлен для рынка мобильной техники в Индии.

Новый смартфон Poco M2 Pro имеет модельный номер M2003J6CI. Кроме того, он присутствует в списке устройств, которые компания собирается выпустить в Индии. Poco X2 там тоже указан, поэтому многие сочли, что производитель намеренно хотел запутать поклонников, чтобы добавить интриги.

Стоить отметить, некоторые пользователи полагают, что название Poco M2 Pro могли дать смартфону Redmi K30 Pro. В других регионах устройство известно как Poco F2 Pro. Разница в названии может указывать на наличие технических отличий.