 

Китай назвал абсурдными обвинения в создании коронавируса

06.05.2020, 12:08, Новости дня

Предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в китайском городе Ухань научно не обоснованы и абсурдны, сообщил постпред Китая при женевском отделении ООН Чень Сюй.

«В то время как все мировое сообщество объединилось в борьбе с пандемией, появляются некоторые слухи, часть из них абсурдны и смешны. В том числе, как вы лучше знаете из своих источников, обвинения в том, что Китай скрывал вспышку. Некоторые также предлагают призывать Китай к ответу, демонизируют Китай», – сказал он.

По его словам, все эти обвинения политически мотивированы. «Предположения о том, что этот вирус был из лаборатории в Ухани не являются научно обоснованными», – подчеркнул постпред, передает РИА «Новости».

Чень Сюй также подчеркнул, что сговора между Китаем и Всемирной организацией здравоохранения в связи с COVID 19 не было и нет.

«Когда в конце января было объявлено о том, что вспышка является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное знание, вне Китая было зарегистрировано всего 86 случаев вируса. Это означает, что ВОЗ выполнила свои обязанности и вовремя сделала это объявление. И вы не можете обвинять ВОЗ в попытке отложить или прикрыть действия Китая. Также были некие заключения о сотрудничестве ВОЗ и Китая по скрытию ситуации», – сказал он.

По словам постпреда, продолжать такую риторику и обвинять Китай бесполезно, необходимо лучше сконцентрироваться на спасении жизней людей.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией.



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