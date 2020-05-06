 

ЕС объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории

06.05.2020, 12:08, Новости дня

Европейский союз из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории», сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, представляя весенний прогноз Еврокомиссии.

По его словам, экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро – 7,7%. Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, однако «оно не позволит компенсировать спад», передает ТАСС.

Джентилоне также заявил, что мировая экономика сократится в результате пандемии на 3%, что превышает ущерб от мирового кризиса 2008-2009 годов.

В конце апреля лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса.

В середине апреля МВФ спрогнозировал падение ВВП еврозоны из-за коронавируса по итогам года на 7,5%, хотя в январе ожидал ее роста на 1,3%. При этом в 2021 году, по базовому сценарию фонда, ожидается восстановление, и экономика стран валютного союза вырастет на 4,7%, полагает МВФ. Это выше его январского прогноза на 3,3 процентного пункта.



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