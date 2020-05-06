Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились семейными кадрами с дочерью в честь ее дня рождения

06.05.2020, 12:00, Разное

Вчера, 5 мая, свой первый маленький юбилей отмечала дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой – София. Ее родители всегда стараются красиво поздравить с днем рождения или другими важными семейными праздниками друг друга и детей, и вчерашний день не стал исключением. Павел и Ляйсан смонтировали ролик из фотографий и видеофрагментов из семейного архива, в котором также впервые показали и детские фото малышки.

Сегодня родилась наша доченька, наша карамелька, бабочка, котёнок!

Но сама про себя она говорит: “Я – София Павловна Воля”. Софиёк, ты – очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина. Когда ты через несколько лет найдёшь на просторах интернета этот ролик, знай, что музыку к нему ты выбрала сама. Мы тебя долго уговаривали на другие разные песни (детские, популярные, рок, рианны всякие, классика, короче, всяко старались), но ты посмотрела в итоге на нас и очень серьёзно сказала: ” Не то все это. Оставьте мою”. Оставляем. Поздравляем. Любимнеможем. Твои куку и ляля. Папа и Мама, – подписали ролик Павел и Ляйсан.

Ляйсан также добавила: “P.S. София родилась 5.05.2015. В 5.05 утра! Спасибо, что не 5 кг! Отличница моя!!”

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)5 Май 2020 в 10:10 PDT

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в сентябре 2012 года. 14 мая 2013 года на свет появился их первенец, сын Роберт. Через 2 года, 6 мая 2015 года, Ляйсан родила второго ребенка, дочь Софию. Пара редко показывает своих детей, но и не скрывает.

Также вы можете прочитать интервью Ляйсан журналу HELLO!, в котором она рассказала о Павле Воле, детях и о том, как стать суперженщиной – ищите его здесь.