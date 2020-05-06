“Его зовут X Æ A-12”: Граймс и Илон Маск объяснили необычное имя сына

06.05.2020, 12:00, Разное

4 мая 32-летняя канадская певица Граймс впервые стала мамой. Отец ребенка – ее бойфренд, совладелец компании SpaceX и генеральный директор Tesla 48-летний Илон Маск. О том, что в их семье случилось прибавление, Илон сообщил у себя в Twitter. Там же он опубликовал первые фотографии малыша и объявил имя ребенка – X Æ A-12. Многие сочли это шуткой, но несколько часов назад объяснить значение этого набора букв и цифр взялась мама мальчика, певица Граймс.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила. Примечательно, что в дискографии Граймс подобного трека нет.

X Æ A-12 Маск

Скриншот из Twitter Граймс

Тут стоит отметить, что под сценическим псевдонимом Граймс скрывает тоже весьма необычное имя. При рождении ее назвали Клэр Элис Буше, но в мае 2018 года певица официально сменила его на си Буше – и именно с маленькой буквы. На латинице с обозначает символ скорости света в вакууме. По словам певицы, ее прежнее имя никогда ей не нравилось.

Для Граймс этот ребенок стал первым, а вот для Маска седьмым. У него растет пятеро детей от первой супруги, канадской писательницы Джастин Уилсон. Сыновей зовут Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон. Первенец пары, Невада Александр, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

Илон Маск и X Æ A-12 Маск