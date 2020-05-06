Специалисты бросились спасать отрезавшую себе грудь Анну Семенович

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06.05.2020, 11:55, Разное

В связи с пандемией коронавируса люди находятся в самоизоляции. Из-за этого очень страдает отечественный шоу-бизнес. Артисты не могут гастролировать, выступать. Соответственно, снизились их доходы. Кроме того, отменены многие фестивали, кинопремьеры, прочие светские мероприятия.

Тогда знаменитости нашли новый способ заработать и напомнить о себе. Сейчас получили невероятную популярность так называемые прямые эфиры. Это когда в социальной сети артисты общаются по видеосвязи. Таким образом знаменитости даже дают интервью. Не стала исключением и Анна Семенович.

В разговоре с Woman.ru артистка вспомнила время, когда только пришла в шоу-бизнес после завершения карьеры в профессиональном спорте. Уже мало кто помнит, что Анна Семенович когда-то занималась фигурным катанием. Тогда, по словам артистки, она была совершенно растеряна, не знала, “куда бежать и что делать”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июл 2019 в 4:58 PDT

Прославившись благодаря группе “Блестящие”, Анна Семенович стала комплексовать из-за своей большой груди. “Я регулярно становилась объектом колких шуточек. Семенович – это сиськи. Никто никогда не видел и не хотел видеть, чего я в этой жизни добилась”, – пожаловалась артистка.

По ее словам, она даже впала в депрессию. “Мне было очень больно: я рыдала, не знала, что делать. Тогда я стала петь более серьезные песни, перестала ходить с декольте, перестала быть сексуальной, меньше смеялась, все больше старалась быть спокойной, грустной, не такой яркой. Это были очень сложные полтора года моей жизни”, – призналась Семенович.

Она даже решилась на операцию по уменьшению груди. Вот только ситуацию это не исправило. “Людям было нужно только одно. Это было какое-то наваждение, что меня очень расстраивало. Моя грудь становилась предметом оценки меня как человека”, – объяснила певица.

Анна Семенович отправилась за помощью к психологу. “Этот комплекс и долгое восстановление после операции заставили меня копнуть глубже. Я стала много читать, работать со специалистами, искать себя. Я стала гораздо мудрее, умнее, наконец полюбила себя”, – сообщила Семенович.



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