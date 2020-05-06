 

Новый кроссовер Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

06.05.2020, 11:54, Новости дня

Японский автогигант Mazda в скором времени выпустит новую модель, которая станет преемником для паркетника Mazda CX-5.

В свою очередь, эксперты уверены, что готовящаяся новинка получит название Mazda CX-50 и будет относиться к линейке Large Architecture. Кроме того, новый автомобиль оснастят передовыми агрегатами, одним из которых станет 3-литровый бензиновый двигатель. Кроме того, в продажу выпустят и дизельную версию автомобиля с 2,5-литровой установкой на 285 л.с.

Помимо этого, в продажу выйдет кроссовер Skyactiv-G с 2,5-литровым агрегатом, который выдает 190 л.с. мощности. Производитель пока не раскрывает никаких других подробностей, касающихся данной модели, удерживая паузу до официальной премьеры.



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