Стартовали продажи бюджетного аналога Volkswagen Tiguan в Китае

06.05.2020, 11:54, Новости дня

В Китае начались продажи нового паркетника Roewe RX5 Plus, который отличается дизайном и техническими параметрами.

В частности, производитель оснастил модель современной решеткой радиатора, улучшенной головной оптикой и стильными бамперами. Специалисты сходятся во мнении, что кроссовер Roewe RX5 Plus имеет множество похожих элементов от VW Tiguan. Известно, что под капотом автомобиля используется 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 169 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать улучшенную версию на 220 л.с. с 2-литровым мотором.

В каждой из комплектаций применили 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Новинки имеют системы курсовой устойчивости, 6 подушек безопасности, мультимедийный центр и ряд других функций. Минимальный ценник составляет 122,8 тысячи юаней.