 

Прототип мощного хетчбэка Hyundai i20 N замечен на трассе Нюрбургринг

06.05.2020, 11:54, Новости дня

«Заряженную» новинку Hyundai i20 N удалось распознать во время тестовых заездов на трассе Нюрбургринга.

Вместе с тем предложенный экземпляр обладает усовершенствованным мотором. Еще несколько месяцев назад показывали снимки прототипа в плотном защитном камуфляже. Теперь же можно увидеть, что модель Hyundai i20 N обладает улучшенными колесами и дополнительным спойлером. Официальный дебют новинки состоится до конца 2020 года. Специалисты высказали версию, что модель получит 1,6-литровый агрегат на 201 л.с. мощности.

Кроме того, «заряженный» хетчбэк Hyundai i20 N также получит 6-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. По снимкам можно также рассмотреть, что существенная модернизация здесь коснулась выхлопной системы.



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