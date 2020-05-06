Механики из США сообщили о существенном недостатке истребителя F-35

06.05.2020, 11:53, Разное

Истребитель F-35 можно назвать одним из самых современных самолетов на данный момент. Однако и он не лишен недостатков. Механики из США заявили, что у истребителя есть существенная уязвимость, из-за чего снижаются его боевые качества.

Согласно сообщению издания Popular Mechanics, истребители F-35 5G можно победить во время воздушного боя, поскольку они имеют несколько изъянов в конструкции. Среди недостатков самолёта данного типа можно назвать сверхзвуковую скорость, которая длится в течение нескольких десятков секунд. Об исходе боя можно судить в зависимости от того, как противник решится использовать данную уязвимость при планировании миссий против ВМФ и Корпуса морской пехоты.

Для примера специалисты решили создать условные обстоятельства, при которых противостоящие силы могут вступить с F-35 в ближний воздушный бой, ставящий самолёты в затруднительное положение. Эксперты считают данную тактику малоэффективной, если враг не знает о месте нахождения американского истребителя. Стоит отметить, в Минобороны США планируют оборудовать самолёты радиолокатором AN/APG-81, которые имеет увеличенную вычислительную мощность и обновленное ПО.