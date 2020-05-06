Додон выразил готовность противостоять попыткам исказить историю ВОВ

06.05.2020, 11:53, Новости дня

Молдавия помнит о роли СССР в победе во Второй мировой войне, несмотря на попытки исказить историю, сообщил президент страны Игорь Додон.

Додон сообщил в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману, что «в Великой Отечественной войне победа была общей», это была «общая победа советского народа, Красной армии», и «это помнят все».

«В Молдавии каждый, даже младшее поколение, об этом знает, несмотря на попытки повлиять на историю, по-разному ее интерпретировать», – добавил он.

Также он затронул тему коронавируса, отметив, что РФ и Китай стали первыми странами, которые пришли на помощь Молдавии в борьбе с новой болезнью.

«Из европейских стран это была Швейцария, которая сразу приняла решение нам помочь», – добавил Додон.

По его мнению, сложившаяся ситуация показала, кто есть кто, «кто настоящий друг и кто в беде всегда будет находиться рядом.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что извращенная трактовка западными историками и элитами событий Второй мировой войны направлена на разрушение сложившейся архитектуры международной безопасности и принижение роли РФ в мире.