Эксперт: США хотят определить идеологию дальнейшего освоения космоса

06.05.2020, 11:53, Новости дня

«Создание зон безопасности вокруг будущих баз на Луне – это технические детали, призванные сделать проект правдоподобным», – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Так он прокомментировал сообщения о разработке властями США нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

«Это попытка Вашингтона определить идеологию дальнейшего освоения космоса. Своим недавним указом по коммерческому освоению космического пространства Трамп по сути заявил, что космос не является всеобщим достоянием человечества. Это значит, что каждый, кто сможет что-то захватить, тот и прав», – сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

Эксперт пояснил, что у человечества пока нет возможности добывать ресурсы и даже долговременно находиться на Луне. «Для этого недостаточно существующих технологий. Нужно совершить технологический скачок, сравнимый с тем, который сделали США и СССР в 1950-60-е годы, когда человечество вышло в космос». – считает собеседник.

Эксперт также отметил, что у таких проектов есть и политический аспект, рассчитанный на внутреннюю аудиторию США. «Год назад США заявляли, что планируют вернуться на Луну в 2024 году. Это год окончания второго президентского срока Трампа, если он сумеет победить на выборах. Таким образом он хочет завершить период своего правления вот такой вишенкой на торте», – добавил Ионин.

При этом он счел идею создания «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне «техническими деталями», которые призваны сделать проект более правдоподобным. «Это бантики на торт, но торта у США нет», – резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

По словам источников Reuters, знакомых с ходом подготовки документа, договор должен получить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь американской лунной программы Artemis («Артемида»).

Согласно поступающей информации, проект пока не представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом участие РФ в обсуждении документа на первоначальном этапе не планируется, в том числе из-за позиции Пентагона. Согласно этим данным, американское военное ведомство якобы обеспокоено «угрожающими» маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Вместе с этим источники утверждают, что речь не идет о попытке Соединенных Штатов и их союзников установить суверенитет над какими-либо территориями на Луне.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.