Полицейский пес Горыныч задержал магазинных воров в Крыму

06.05.2020, 11:48, Новости дня

Полицейской овчарке по кличке Горыныч удалось раскрыть ночную кражу в одном из продуктовых магазинов в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В Симферопольском районе Крыма сотрудники полиции задержали воришек, которые ночью, разобрав крышу, проникли в продовольственный магазин. Подозреваемых в совершении кражи, а также место их проживания полицейским удалось установить благодаря чуткому нюху служебной собаки – немецкой овчарки по кличке Горыныч», – сообщается на сайте ведомства.

Бельгийскую овчарку на место преступления привела инспектор-кинолог старший сержант полиции Анна Ташлыкова. Пес взял след от приставной деревянной лестницы, по которой воры забрались на крышу.

После этого собака повела правоохранителей прямо к дому одного из подозреваемых в 200-300 метрах от магазина. Мужчина признался в содеянном и сдал своего подельника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.