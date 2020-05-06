 

Полицейский пес Горыныч задержал магазинных воров в Крыму

06.05.2020, 11:48, Новости дня

Полицейской овчарке по кличке Горыныч удалось раскрыть ночную кражу в одном из продуктовых магазинов в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В Симферопольском районе Крыма сотрудники полиции задержали воришек, которые ночью, разобрав крышу, проникли в продовольственный магазин. Подозреваемых в совершении кражи, а также место их проживания полицейским удалось установить благодаря чуткому нюху служебной собаки – немецкой овчарки по кличке Горыныч», – сообщается на сайте ведомства. 

Бельгийскую овчарку на место преступления привела инспектор-кинолог старший сержант полиции Анна Ташлыкова. Пес взял след от приставной деревянной лестницы, по которой воры забрались на крышу. 

После этого собака повела правоохранителей прямо к дому одного из подозреваемых в 200-300 метрах от магазина. Мужчина признался в содеянном и сдал своего подельника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / NTD – индейцы в Перу защищаются от коронавируса масками из пальмовых листьев

29.04 / Лес в Шелеховском районе чуть не сгорел по вине туристов

24.04 / Заразившую пациентов психдиспансера в Тольятти медсестру привлекут к ответственности

31.03 / В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10.04 / Идеальный рецепт обмана: мошенники создали фальшивый сайт “России 24”

26.04 / Правительство разблокировало счета Общественного

24.04 / Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

19.04 / Соловьев: Борьба с пандемией поможет преодолеть страх перед «возрождением СССР»

10.04 / Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

04.04 / Прохожие спасли ребенка после взрыва дома в Орехово-Зуево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска