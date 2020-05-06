Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19

06.05.2020, 11:42, Новости дня

По данным на 6 мая, в России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929 человек, таким образом Россия обогнала Германию, где, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164 807 случаев (накануне сообщалось о 163 860).

На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, 132 967 инфицированных. При этом в статистике, которую приводит AFP, учитываются и другие случаи, которые не входят в сводки властей. Согласно информации агентства, в республике с начала вспышки зарегистрирован 170 551 заразившийся.

Россия 3 мая обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения, когда там насчитывалось 130 979 инфицированных.

Число жертв вируса в России достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние сутки, 50 из них – в Москве. Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, 1462 человека – за последние сутки.

Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве – 5858. В Московской области 829 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 312, в Нижегородской области – 272.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах вводятся новые требования. В Псковской области с 6 мая вводится обязательное нахождение в магазинах не только в масках и респираторах, но и перчатках. Как следует из указа губернатора, в торговых залах магазинов должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Правительство Республики Алтай ввело в регионе масочный режим: людей обязали носить маски в общественных местах и транспорте, в том числе в такси. Регион стал последним в России, куда пришла коронавирусная инфекция. В Алтайском крае число заражений достигло 588.

Усиленный масочный режим с 5 мая введен также в Сахалинской области. Использовать индивидуальные средства защиты теперь необходимо в общественных местах, в их числе – объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медицинские учреждения.

С 8 мая на карантин закрывают город Находку из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая последовала после заражения врачей скорой помощи. Предложено ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов.