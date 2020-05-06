В Душанбе новостройки переоборудуют под больницы для лечения COVID-19

06.05.2020, 11:42, Новости дня

Мэр Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали распорядился в кратчайшие сроки перепрофилировать строящиеся в столице многоэтажные дома под больницы для лечения пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в шестиэтажном здании площадью 14,2 тыс. кв. метров, которое мэр посетил накануне и поручил сдать в эксплуатацию в ближайшие три дня, будут размещены 110 лечебных кабинетов и 24 рабочих кабинета и процедурные. Больница сможет принять на лечение до 600 пациентов с COVID-19.

Мэр также ознакомился с ходом работ в строящемся восьмиэтажном здании, которое должны сдать в эксплуатацию в течение месяца. Строительство объекта общей площадью в 10,3 тыс. кв. метров началось в апреле 2018 года, в нем планируется разметить больницу на 200 койко-мест.

Подобная практика не нова. В середине апреля казахстанские студенты, которые учились в Турции, по возвращении домой были отправлены на карантин в пустые квартиры в свежепостроенном доме. Условия, в которых находились студенты, привели в ужас их родителей.

Ранее Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки подготовить временные госпитали на более чем 3 тысячи коек для лечения больных COVID-19.

Как пишет таджикская служба Радио Свобода, врачебное сообщество скептически оценивает обещания властей в полной мере обеспечить временные госпитали необходимым оборудованием и персоналом. По словам врача Фариды Мансуровой, сейчас практически все медучреждения страны испытывают острую нехватку медицинского персонала. “Насколько я знаю, сейчас власти принуждают врачей, которые работают в фармацевтической промышленности в частных и иностранных организациях, участвовать в лечении больных пневмонией. Однако найти даже таким образом еще три тысячи врачей и медсестер невозможно”, – говорит Мансурова.

По информации столичных властей, сейчас в Душанбе функционируют более 30 лечебных учреждений, рассчитанных на 5284 койко-мест, в которых работают 5390 врачей и других категорий медицинских работников.

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть заболевшие коронавирусом, и не вводили никаких карантинных ограничений. Однако 30 апреля, накануне визита в страну миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер Таджикистана объявил о первых 15 случаях заражения коронавирусом. За несколько дней в официальной статистике число зараженных выросло почти в 20 раз, до 293 человек. Умерли от коронавируса, по данным на 5 мая, уже 5 человек.