 

Wendy’s выводит гамбургеры из меню в некоторых заведениях из-за дефицита мяса

06.05.2020, 11:41, Новости дня

Американская сеть закусочных быстрого питания Wendy’s исключает гамбургеры из меню в некоторых заведениях в связи с дефицитом мяса в США, вызванным коронавирусом.

«Как вы уже, вероятно, слышали, поставщики говядины по всей Северной Америке столкнулись с производственными проблемами», – говорится в заявлении компании, направленном Fox Business News.

«Из-за этого в сложившейся ситуации в некоторых ресторанах время от времени может проявляться недостаток некоторых позиций меню», – говорится в заявлении.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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