Личное: Задолбала глупость!

06.05.2020, 11:32, Разное

Как, всё-таки, далеки наши инстаблогерши от народа. С тех пор, как коронавирус лишил их рекламы и корпоративов, они вдруг резко стали коучами и стали впаривать всем подряд свои тупые мастер-классы и мотивационные курсы.

Как подобрать гардероб? Как вести инстаграм? Как пережить коронавирус?



Фото: Кадр из телесериала Теория большого взрыва.

Им-то откуда знать?

Откуда они вообще что-то знают про нормальную жизнь и нормальных людей?

Нормальные люди переживают из-за того, что им обрубили премии и бонусы или вообще разогнали по домам «в отпуск за свой счёт».

Нормальные люди глотают успокоительные, совершенно не понимая, что будет завтра. Пропала хоть какая-никакая уверенность в будущем. Ей на смену пришел страх, помноженный на чувство беспомощности.

А эти обернулись подушками и скачут. Ещё и пытаются убедить вас в том, что коронавирус — это хорошо! Дом, семья, новые щенки — веселье!

Всем вменяемым людям ясно: пандемия коронавируса — очень тяжёлое испытание. В нём ничего хорошего.

Будут ещё большие сокращения. В этом я уверена.

Мои дорогие, я редко когда ошибаюсь. Когда все ржали над коронавирусом, я о нём предупреждала. Теперь я вас предупреждаю о кризисе. На рынке труда выживет сильнейший.

Когда случился кризис 2008 года, я сразу же попала под сокращение. Переводчиков уволили первыми со словами: «Мы наберём специалистов, которые говорят на английском без вашей помощи».

Сейчас такая же ситуация! И работодатель не постесняется использовать кризис, чтобы избавиться от слабых сотрудников и нанять сильных.

И меня жутко бесит этот тупой позитив в соцсетях! Вас пытаются убедить, что всё по-прежнему, что можно снимать жратву в инстаграм, смотреть сериалы целыми днями и просто ждать, пока всё наладится.

А я вас призываю не ждать манны небесной, её не будет! Все у вас наладится только если вы войдёте в кризис, подготовившись к нему.

Про свой опыт я вам рассказала. Точно говорю, что у вас будет больше шансов:

1) сохранить работу

2) устроиться на новую, которая подойдёт вам больше

3) найти подработку в долларах или евро.

Если вы пока сидите дома, выучите английский язык. Знаете, почему?

Потому что в этот раз кризис ударил по всем, включая страны с более сильной, чем у нас, экономикой и валютой.

И зарубежные конторы, у которых тоже стало меньше денег, попрут на российский рынок в поисках фрилансеров. Нашим фрилансерам можно платить меньше, чем местным специалистам. Однако для россиян это всё равно будут хорошие деньги. Тем более, с учётом нынешних курсов доллара и евро.

Все западные работодатели ищут специалистов исключительно со знанием английского. Сейчас — самое время подтянуть язык.

Возможно, вас уволят или уже уволили. Возможно, вам урежут зарплату и перестанут платить премии, хотя, скорее всего, уже перестали. Возможно, вам придётся искать подработку на рынке фрилансеров. Знание английского вам очень поможет в это трудное время.

Где учить?

Только не в мелких школах, сделанных на коленке, которые неизвестно ещё, переживут ли сами этот кризис. Сейчас не время рисковать, выбирайте королей рынка.

Я, по-прежнему, рекомендую онлайн-школу Skyeng. Это одна из немногих действительно заточенных под онлайн школ. Она входит в Топ-20 компаний Рунета и занимает первое место в категории образовательных технологий.

Даже обычные общеобразовательные средние школы сейчас начали использовать их платформу для проведения уроков, что говорит об эталонном качестве.

Во-первых, все занятия в Skyeng проходят онлайн с личным преподавателем, не надо никуда ходить и рисковать здоровьем. Вы сами составляете удобный для вас график.

Во-вторых, это уникальная возможность общаться в разговорных клубах с другими людьми, где язык прогрессирует очень быстро. В разговорных клубах Skyeng собираются люди со всего мира, а сейчас это как никогда актуально, границы-то закрыты. Так откройте их!

Общайтесь, спрашивайте, находите друзей, которые потом, возможно, и с работой вам помогут.

В-третьих, подумайте о детях. Прямо сейчас ваша обычная школьная учительница по английскому пытается делать “через компьютер” то же самое, что и в обычной школе. Думаете, у неё круто получается? Я сомневаюсь. Так учите английский вместе с ребёнком там, где давно применяют науку и технологии! Где это легко и эффективно. Так вы поможете ему не только ничего не пропустить, но и обогнать школьную программу.



Фото: Skyeng

Первый пробный урок — бесплатно, так что вы ничего – ничегошеньки! – не теряете.

Помните про лягушек, которые не утонули в чане с молоком? Шевелите лапками, мои дорогие. Тогда вы точно переживете этот кризис с минимальными потерями. А самые умные вообще выйдут из кризиса с ништяками. Надеюсь, вы окажетесь в их числе!



Фото: Skyeng

Учите английский! Он вам очень пригодится и, поверьте, скоро!

К тому же, вот вам отличная скидка: с промокодом LENAMIRO, который дает скидку 2’000 рублей новым ученикам на первую оплату.

А чем вы в изоляции занимаетесь? Рассказывайте! Мне, правда, интересно.