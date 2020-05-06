 

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

06.05.2020, 11:30, Разное

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца. По словам исследователя Алана Фридмана, данный кадр был получен им в Буффало.
Стоит напомнить, что протуберанцы – это водородные облака, удерживающиеся над поверхностью звезды с помощью солнечных магнитных полей. При этом, показатель высоты плотной конденсации на данном изображении более чем в 15 раз превышает диаметр Земли, подчеркнули астрономы. Вскоре была сделана еще одна фотография, демонстрирующая, что структура является очень нестабильной и с изменчивой формой.

Вполне возможно, что в скором времени в этом районе стоит ожидать корональный выброс. Отметим, что большие протуберанцы обнаруживаются достаточно редко, но их число начинает увеличиваться при приближении солнечного максимума, подытожили ученые.



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