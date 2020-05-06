 

Песков ответил на вопрос об участии Мишустина в совещании Путина по коронавирусу

06.05.2020, 11:30, Новости дня

Участие главы российского правительства Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду, 6 мая, Путин проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с коронавирусом. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений.

На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

Между тем, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, у которого ранее был диагностирован коронавирус, рассказал, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.

«Я отправлен на карантин на 14 дней. Есть осложнения разные, нужно долечиваться, но уже лучше, уже гораздо веселее. Воздухом дышу. Благодарю всех, кто меня поддерживал, это сотни людей», – сказал Калашников, отметив, что сейчас находится дома.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что глава российского правительства находится на связи с коллегами и продолжает работать.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. 



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