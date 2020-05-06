Житель Санкт-Петербурга на инвалидном кресле чуть не зарезал собутыльника

06.05.2020, 11:30, Разное

В Санкт-Петербурге житель на инвалидном кресле ударил своего собутыльника ножом, а позднее скрылся с места преступления. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в одном из многоквартирных домов.

По словам представителей пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, удар инвалид нанес в область живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, где его прооперировали.

Подозреваемый инвалид уже найден. Полицейским удалось обнаружить его по горячим следам. Теперь будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает информационный ресурс «Народные новости».