Мнение: Три фактора (что нас ждет после карантина)

06.05.2020, 11:20, Разное

После карантинных мероприятий нас (не только Россию,а и весь мир, но мы-то живем тут, поэтому в первую очередь речь о нас), скорее всего, накроет волна тяжелых психических расстройств. Она уже накрывает:

https://www.facebook.com/alena.ivleva.3/posts/3846808482059275

Причины вполне очевидны – эпидемия коронавируса сопровождается тяжелейшим прессом информационного террора, изоляцией, разрушением привычного уклада жизни, одномоментным переходом к неприкрытому фашизму со стороны властей. Тут и здоровый психически человек попадет в стресс, а где вы видели здоровых в нашей стране?

Чем дольше будет продолжаться нынешняя ситуация, тем тяжелее будут последствия в том числе и с точки зрения появления и распространения эпидемии психических расстройств. Раз уж так получилось, что глобальная война ведется у нас на глазах под прикрытием пандемии, то на выходе мы получим вполне классический посттравматический синдром вполне военного образца. В России традиционно его пускают на самотек.

Администрировать очередную проблему, понятно, никто не будет, мало того – ее могут вообще не заметить. А значит – банально пропустят. Сколько людей пострадает в ходе этой психической эпидемии, ни в какую статистику, конечно, не войдет.

Вообще, наша вертикаль продемонстрировала, что она не готова ни к чему в принципе. Эпидемия стала стресс-тестом, который однозначно показал полную несостоятельность существующей власти.

Сейчас одновременно действуют три основных сопутствующих друг другу фактора.

Первый фактор – собственно заболевание. Оно, безусловно, в наличии, и нелепо даже пытаться по этому поводу что-то иное говорить. Оно протекает с рядом особенностей, но суть в том, что к этому заболеванию Россия не готова в принципе. Ни с медицинской точки зрения, ни с организационной. В Москве сегодня ежедневно диагностируется примерно 6 тысяч заболевших. Из них примерно 20% подлежат госпитализации в стационар (это примерно 20 дней наблюдения). То есть – 1200 койко-мест. Умножаем на 20 дней – получаем 24 тысячи койко-мест (а с запасом на всплески – и все 30 тысяч коек) на всю Москву. И это только для эпидемических больных. Остальных бросать нельзя, иначе можно получить смертность по другим категориям.

Вот что пишет медик из “Коммунарки”:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1608114476011913&id=100004401287340&refid=12

Понятно, что оптимизированное здравоохранение не имеет ни такого количества коек, ни такого количества врачей. Соответственно, проблему решают через “самоизоляцию” в тщетной надежде растянуть пиковые нагрузки. Про уровень регионов, наверное, говорить смысла нет – там оптимизация проведена, исходя из единственного лозунга “Денег нет, но вы держитесь”

Вывод однозначен – с точки зрения медицины страна категорически не готова к любому мало-мальски пиковому ЧС со значительным числом пострадавших. Ни в регионах, ни в столицах – Москве и Петербурге, ни в мегаполисах-миллионниках. Здравоохранение, как система, разрушено.

И здесь возникает второй фактор. Тоже медицинский, но уже чисто эпидемиологический. Если клиническая медицина борется за выживаемость каждого, то эпидемиология борется за минимизацию общей смертности. Причем эпидемические мероприятия в рамках этой задачи должны минимизировать ущерб для всех остальных категорий больных. Это разные уровни решения общей задачи, поэтому для эпидемиологов действуют вполне жесткие нормативные документы, фактически вводящие режимы ЧС по отрасли. В случае, если эпидемические службы не справляются, есть уровень выше – региональный, когда губернатор может вводить режим ЧС для всех госструктур, и федеральный, когда режим ЧС распространяется еще и на граждан.

Путин бросил страну на произвол судьбы, спрятавшись где-то в бункере, поэтому все мероприятия в рамках этого фактора можно охарактеризовать только как “Смешались в кучу кони, люди”. Но главное – категорический отказ президента исполнять свои прямые обязанности привел к тому, что мобилизационные мощности, сосредоточенные в армии, не задействованы. Недостающие койки и врачей можно найти в мобрезерве, но раз режима ЧС нет, то нет и мобилизации. Выкручивайтесь сами как можете. Пьяница-отец – горе в семье. Бездарный трус-президент – горе стране. Вывод здесь очевиден – страна не готова ни к каким массовым чрезвычайным ситуациям даже в плане административного реагирования. Вертикаль недееспособна.

Третий фактор – политический. Я уже не один раз о нем писал, нет смысла повторять. Эпидемия – прикрытие крайне важных мероприятий по разрешению экономического кризиса. Под вывеской борьбы с коронавирусом идет утилизация избыточной части экономики и перераспределение собственности. С сопутствующей этим процессам элитной войне – как на глобальном, так и на уровне стран и отдельных кланов внутри стран. Этот фактор требует максимально длительного течения карантинных мероприятий для того, чтобы разрешить кризис максимально полно и глубоко.

Совокупность действия этих трех факторов и создает видимую нами картину. Мы в идущей войне элит друг с другом, а также медиков и администраторов с коронавирусом превращаемся в “допустимые потери”. Вопрос лишь в том, какой верхний потолок установило государство для “допустимости” этих потерь.