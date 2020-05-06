 

В Украине на средства индивидуальной защиты в медучреждениях необходимо 165 млрд грн – Минздрав

06.05.2020, 11:18, Новости дня

Украинским учреждениям здравоохранения нужно 165 млрд грн на средства индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 6 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, посвященном прилету самолета Ан-225 “Мрія”, трансляцию вел YouTube-канал “Нафтогазу”.

“Чтобы мы понимали цифры, которые нам нужны. Месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты… – это около 165 млрд грн по ценам на начало или на средину февраля… Мы определили в первой волне для приема больных с коронавирусной болезнью около 300 учреждений, и для них уже эта потребность меньше, потому что мы постепенно заполняем их централизованными закупками”, – сказал он.

Замминистра отметил, что на последнем заседании Кабинета Министров из стабилизационного фонда дополнительно выделили 3,2 млрд грн, из которых около 2 млрд грн пойдет на закупку средств индивидуальной защиты.

По словам Ляшко, их за выделенные средства медучреждения “спокойно смогут покупать на рынке Украины”.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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