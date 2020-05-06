В мемориальном центре “Бабий Яр” рассказали о возможном увольнении Хржановского

06.05.2020, 11:18, Новости дня

Глава наблюдательного совета мемориального центра “Бабий Яр” Натан Щаранский считает, что вопрос соответствия занимаемой должности художественного руководителя центра “Бабий Яр” Ильи Хржановского будет решаться на основании его деятельности, а не информкампании в прессе. Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”

“Ко мне обратились с письмом в общем, я думаю, уважаемые деятели с требованием уволить Илью. Я могу сказать, что даже рассматривать этот вопрос странно. Человека увольняют, если он не справляется с той работой, которую он взял на себя, или которую мы ему поручили выполнить”, – подчеркнул он.

По словам Щаранского на начало июня запланировано заседание наблюдательного совета мемориального центра “Бабий Яр” в Киеве. Если к этому времени сохранятся карантин, члены наблюдательного совета общаться по Zoom.

“И тогда будем оценивать этот проект. На основании какой-то кампании в прессе такие вопросы не решают”, – добавил он.

Хржановский оказался в центре скандала из-за своего фильма о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау “Дау. Дегенерация”. Эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко сообщила 20 апреля в Facebook о возможном насилии над детьми во время съемок.

22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральные страдания.

Представители компании “Феномен-Украина”, которая занималась съемками проекта на территории Украины, в письме на имя детского омбудсмена Украины Николая Кулебы заявили, что во время съемочного процесса присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки, пишет “Главком”.