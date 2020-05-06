Школьники присоединились к песенной акции ко Дню Победы

06.05.2020, 11:16, Новости дня

Российские школьники приняли участие в песенной акции «О победе поет вся страна», стартовавшей ко Дню Победы в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».

В рамках акции «О победе поет вся страна» нужно записать видео, на котором участник исполняет песни «День Победы» или «Катюша».

«Большая перемена» опубликовала ролики нескольких участников.

Так, песню «День Победы» исполнила Алина Беспалова из Курской области.

Ксения Соколенко из Свердловской области также спела «День Победы».

Лада Краснова из Бурятии исполнила песню «Катюша».

В апреле в ходе тематической недели «Делай добро», стартовавшей в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте», был запущен челлендж «Паззл добра».

Конкурс «Большая перемена» – это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «Проектория», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.