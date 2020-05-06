Средний суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составляет 7,9% – Минздрав

06.05.2020, 11:14, Разное

«Суточный прирост по РФ в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны», – цитирует Малинникову пресс-служба Минздрава.

Эксперт добавила, что сегодня количество проводимых тестов по выявлению коронавируса выросло в разы, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в других регионах России. Большая часть выявленных случаев заболевания имеют легкую и умеренную формы.

Малинникова также призвала россиян к социальной ответственности, которая поможет остановить распространение инфекции.

«Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность – заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости», – подчеркнула главный инфекционист Минздрава.

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