 

Заказы промпредприятий Германии снизились до рекордно низкого уровня на фоне пандемии

06.05.2020, 11:10, Новости дня

Промышленные предприятия Германии зафиксировали снижение заказов до минимума с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу.

В марте заказы промпредприятий сократились на 15,6% относительно предыдущего месяца. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 10%. Согласно пересмотренным данным, в феврале заказы уменьшились на 1,2%.

Внутренние заказы в марте упали на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как иностранные заказы сократились на 16,1%.

Министр экономики предупредил, что экономика Германии, крупнейшая в Европе, готовится к самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.

Сводный индекс деловой активности (PMI) Германии в апреле упал с мартовского уровня 35 пунктов до рекордно низкой отметки 17,4 пункта, заявил исследовательская организация IHS Markit.



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