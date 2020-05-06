Минфин России ориентируется на цену нефти $30 за баррель

06.05.2020, 11:10, Новости дня

Цена нефти составит в среднем $30 за баррель по итогам 2020 года, прогнозирует Минфин РФ.

"В этом году мы ждем около $30 за баррель", — сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

По оценке ЦБ РФ стоимость российского экспортного сорта Urals в 2020 году составит $27 за баррель. По оценке швейцарского инвестбанка UBS, цена нефти Brent вырастет к концу 2020 года до $43, а к середине 2021 года – до $55 за баррель. Goldman Sachs, один из крупнейших инвестбанков в мире и Уолл-стрита, также улучшил прогноз по росту цены нефти на рынках. Прогноз цены европейского эталона нефти Brent улучшен на 2021 год до $55,63 с $52,50 ранее, американского эталона — западнотехасского сорта WTI — до $51,38 с $48,50 за баррель ранее.

ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами решили сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая в рамках сделки ОПЕК+. Если вместе с ними продолжат сокращать добычу остальные страны, как обещали, то снижение добычи может достигнуть 15-20 миллиона баррелей в сутки. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле был на 29 миллионов баррелей в сутки ниже, чем год назад, а в мае — на 26 миллионов. МЭА ожидает стабилизации ситуации во втором полугодии 2020 года: "На рынке появится дефицит нефти, что завершит период накопления запасов и позволит вернуться к более нормальным рыночным условиям".