 

Роббена зовут в “Ботафого”. Футболист думает о возобновлении карьеры

06.05.2020, 11:10, Новости дня

Бывший полузащитник футбольной сборной Нидерландов, клубов ПСВ, "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен может возобновить карьеру. По сообщениям инсайдеров, голландца очень хотят видеть в бразильском "Ботафого". 36-летний игрок завершил карьеру в 2019 году, но не раз говорил, что скучает по футболу.

"Мы действительно связались с Роббеном, мы сделали ему предложение, — цитирует вице-президента "Ботафого" Рикардо Ротенберга издание Globo Esporte. – Конечно, будет непросто, потому что он не играл некоторое время. Но если он все-таки решит вернуться, то может заработать у нас неплохие деньги".

О сумме возможного контракта речь не идет, но Ротенберг признался, что ему очень нравился стиль игры голландца: "Роббен, на мой взгляд, был лучшим на чемпионате мира-2014. Тогда Лионеля Месси признали лучшим, потому что он стал серебряным призером. Но Арьен – мой кумир, я считаю его выдающимся игроком".



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