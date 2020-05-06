Российские ученые создали нанонити для увеличения эффективности масок

06.05.2020, 11:09, Разное

Российским исследователям удалось разработать специальные нанонити для медицинских масок. По их словам, данная разработка лучше защитит от коронавируса.

Помимо этого, её можно использовать в сменном фильтре для респиратора, а по окончании пандемии – в системах очистки воды. Нанонити были созданы научными сотрудниками Кубанского государственного университета. Подробности состава и методы производства пока неизвестны. Исследователи отметили, что по сравнению с тканью, нанонить лучше задерживает на себе частицы, размеры которых сопоставимы с коронавирусом.

Поскольку исследователи довольны результатами тестов, то сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями-производителями о старте изготовления специальных медицинских масок из нанонитей. Впрочем, это не единственная сфера применения данной разработки, ведь в будущем ими можно оснащать сменные фильтры для респираторов или системы очистки и опреснения воды.