 

Honor представит новый бюджетный смартфон X10 20 мая

06.05.2020, 11:09, Разное

Бренд Honor рассказал об онлайн-презентации нового смартфона Honor X10, работающего на базе 5G, которая пройдёт 20 мая. Устройство станет самым бюджетным гаджетом от данной марки.
Благодаря постеру, который опубликован представителями бренда Honor, стало известно о дате презентации смартфона Honor X10. Однако больше деталей о характеристиках устройства не сообщается. Новинка уже есть в базе данных регулятора TENAA (Китай), по этой причине известны некоторые данные о смартфоне. Его оборудуют ЖК-дисплеем IPS диагональю 6,63 дюйма, однокристальной системой Kirin 820 5G, а также выдвижной фронтальной камерой с разрешением 16 Мп.

Телефон оснащён аккумулятором еикостью 4200 мА•ч, который предполагает наличие быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт с разъемом USB-C. В основной камере имеются датчики изображения с разрешением 40 Мп, 8 Мп и 2Мп. Основной сенсор будет представлен Sony IMX600y. Стоит отметить, производитель заявляет, что Honor X10 будет иметь бюджетную стоимость. Его цена – приблизительно $280.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Человеческая жестокость

30.03 / Мнение: Крах модели

28.04 / Светлана Лобода сняла ультраоригинальное домашнее видео со своими дочками

14.04 / Мнение: Рамзан Кадыров — о «Новой газете»

20.04 / На фоне слухов об изменах Сергей Шнуров показал снимок полуобнажённой супруги

05.04 / Беременная невеста премьер-министра Великобритании рассказала о борьбе с коронавирусом

08.04 / Елизавета Боярская и Максим Матвеев поздравили старшего сына с днем рождения: новое семейное фото

14.04 / «У нас будет ребёнок!»: Ольга Бузова показала, как может выглядеть их с Манукяном дочь

11.04 / В РФ бесплатный доступ к сайтам могут распространить на мобильный интернет

21.04 / Александр Васильев рассказал о своем состоянии в больнице Коммунарки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска