Honor представит новый бюджетный смартфон X10 20 мая

06.05.2020, 11:09, Разное

Бренд Honor рассказал об онлайн-презентации нового смартфона Honor X10, работающего на базе 5G, которая пройдёт 20 мая. Устройство станет самым бюджетным гаджетом от данной марки.

Благодаря постеру, который опубликован представителями бренда Honor, стало известно о дате презентации смартфона Honor X10. Однако больше деталей о характеристиках устройства не сообщается. Новинка уже есть в базе данных регулятора TENAA (Китай), по этой причине известны некоторые данные о смартфоне. Его оборудуют ЖК-дисплеем IPS диагональю 6,63 дюйма, однокристальной системой Kirin 820 5G, а также выдвижной фронтальной камерой с разрешением 16 Мп.

Телефон оснащён аккумулятором еикостью 4200 мА•ч, который предполагает наличие быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт с разъемом USB-C. В основной камере имеются датчики изображения с разрешением 40 Мп, 8 Мп и 2Мп. Основной сенсор будет представлен Sony IMX600y. Стоит отметить, производитель заявляет, что Honor X10 будет иметь бюджетную стоимость. Его цена – приблизительно $280.