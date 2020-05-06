Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

06.05.2020, 11:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В топ-3 регионов вошли субъекты России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств, сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Москву, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Брянскую область.

Так, в Москве запустили сервис для диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта. Также организована инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений, начало подготовки временных госпиталей на 10 тыс. коек. Кроме того, в столице организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, а также подготовлено к запуску массовое тестирование граждан на наличие антител к коронавирусу, развернуты более 40 КТ-центров для диагностики коронавируса; деньги от штрафов направлены на закупку лекарств для больных с коронавирусом.

В Ханты-Мансийском автономном округе организована инвентаризация коечного фонда больниц, аппаратов ИВЛ, перепрофилирование медицинских учреждений. Создано 1030 мест для изоляции граждан в 14 обсерваторах. Произведена закупка 1000 переносных инфракрасных термометров. Два госпиталя в Югре работают в режиме провизорных. Ежедневно проводится порядка 1 тыс. исследований на COVID-19.

В Брянской области организована инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений. Выделено 15 млн рублей из областного бюджета на перепрофилирование 19 медучреждений для лечения коронавирусных больных. Организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса. Также депутат Брянской областной Думы Владимир Жутенков направил 1 млн рублей на подготовку госпиталей для приема коронавирусных больных.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Республику Коми, Сахалинскую и Иркутскую области.

Так, в Республике Коми обновлено расписание общественного транспорта, выделены дополнительные автобусы. Усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Соблюдение обязательного масочного режима с 1 мая, включая обязательное ношение масок в автобусах межмуниципальных маршрутов. Также с 1 мая республика переходит с бумажных на цифровые пропуска.

В Сахалинской области полицейские проверяют режим домашней обсервации, приостановлено выполнение 4 авиарейсов между Южно-Сахалинском и Москвой с 1 до 22 мая. Проводится бесплатное тестирование людей на COVID до посадки в самолет, а также тестирование представителей «контактных» профессий в специальном пункте. В 220 автобусах городского автопарка установлены санитайзеры.

В Иркутской области продлен режим повышенной готовности до 11 мая. Предусмотрено тестирование всех беременных женщин на COVID-19. Обновлено расписание общественного транспорта, действует ограничение посещения кладбищ. Введены электронные пропуски для въезда в регион или выезда из него.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Ленинградская область, Ставропольский край и Республика Бурятия.

В частности, в Ленинградской области организованы выплаты по 3 тыс. рублей на ребенка многодетным и малообеспеченным семьям, с 27 апреля – перечисление по 2 тыс. рублей людям с хроническими заболеваниями, получающим минимальную пенсию и находящимся на самоизоляции, с 28 апреля – выплаты семьям безработных. Действует запрет на проведение «шумных» работ. Сотрудники комитетов областной администрации перечислили медикам 1 млн 114 тыс. рублей. Волонтеры доставляют продукты пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Ставропольском крае можно получить дистанционный рецепт на препараты для пациентов с эндокринологическими заболеваниями. Более 100 тыс. продуктовых наборов переданы нуждающимся. Партия одноразовых медицинских масок и 100 защитных костюмов для «красной» зоны риска. Руководство завода «Нарзан» передало в лечебные учреждения Ставрополя по 540 бутылок воды.

В Республике Бурятия можно отсрочить платежи по взносам на капремонт. Также военные артисты провели концерт в спальном районе для улан-удэнцев. Директор ГК «Титан» Раиса Бредний перечислила 1 млн рублей коллективу инфекционной больницы. Партией «Единая Россия» в сельские районы Бурятии отправлено почти 10 тонн продуктовых наборов.

Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Московская область, Приморский край и Санкт-Петербург.

Так, в Московской области выделены дополнительные средства на поддержку задействованных в борьбе с инфекцией. Организованы дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу.

В Приморском крае глава региона перечислил зарплату на поддержку медицинских работников, организованы дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу.

В Петербурге произведены дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. К работе в инфекционных госпиталях привлечены студенты-медики.