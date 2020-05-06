В ВОЗ рассказали, как избежать стресса во время борьбы с коронавирусом

06.05.2020, 11:08, Новости дня

Избежать дополнительных стрессов во время борьбы с коронавирусом поможет дозирование информации, которая вызывает тревогу, чтение позитивных новостей и хороший сон, рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

«Основная рекомендация заключается в том, чтобы не погружаться полностью в ту информацию, которая вызывает тревогу, страх и опасение. Ведь в ситуации, которую мы все переживаем сейчас, есть и положительные моменты, связанные с излечением, с предотвращением новых случаев инфекций, с излечением тяжелых больных. То есть, это та информация, которая несет положительный заряд и оптимизм», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, ВОЗ рекомендует получать проверенную информацию о коронавирусе из источников национальных органов здравоохранения, и делать это один или два раза в день, чтобы не быть постоянно погруженным в ситуацию.

Также эксперт пояснил, что в нынешней ситуации, по мере возможностей, необходимо сохранять четкий режим и разделение времени для работы и для отдыха. Заниматься вещами, которые дают расслабление и приносят удовольствие, регулярно выполнять физические упражнения, употреблять полезную пищу, свести к минимуму или полностью прекратить употребление алкоголя.

Также, по его словам, хорошо помогает бороться со стрессом помощь другим людям. Важно также ограничить использование видеоматериалов или видеоигр, чтобы сохранить разумный баланс между таким видом отдыха и общением с другими людьми. «Очень важно для психического здоровья, по возможности, сохранение всех социальных контактов с помощью современных телекоммуникационных возможностей. Причем такие контакты важно основывать на обычных, не связанных с COVID-инфекцией ситуациях. Говорить о том, что составляет основу нашей жизни вне пандемии», – добавил Позняк.

Кроме того, он отметил, что бороться со стрессом во время пандемии помогает хороший сон. По его словам, для нормализации сна в период пандемии ВОЗ рекомендует, насколько возможно, сохранять рутинный распорядок сна и бодрствования, избегать высокостимулирующих занятий, таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном, а также принимать снотворные и успокоительные лекарства только по назначению врача.

За минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом РФ сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.