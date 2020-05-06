Мнение: Кто владел землёй в Российской Империи

06.05.2020, 11:05, Разное

Любопытные вещи пишут в комментариях. Оказывается, до 1917 года большей частью земли в России владели крестьяне. У крестьян было 90% сельскохозяйственной земли, в Сибири —100%. Коров, свиней, овец и лошадей — примерно 95%. Цитирую:

https://olegmakarenko.ru/1845697.html?thread=742383297#t742383297

bombay1970: Согласно статистике, в 1905 году все частные владельцы некрестьянского происхождения располагали примерно 35 млн. десятин посевной земли, а государство — не более чем 6 млн; в то время как крестьяне владели 143 млн. десятин надельной и частной земли.

(Данные по источнику: Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. / Центральный Статистический Комитет М.В.Д.. —СПб.: 1907. — С. 272.)

В земли некрестьянского происхождения входили земли дворян-помещиков, купцов, монастырские, городские, земельных спекулянтов, дачников, банков и т.д.

А уже в 1916 году «По данным сельхоз переписи 1916 года на долю крестьян из всей площади посева приходилось 89,3% (в Сибири 100%). Из скота рогатого – 94,2%, свиней-94,9%, овец-94,3%, лошадей 93,8%.» (Профессор А.Н. Челинцев. Русское сельское хозяйство перед революцией. С.10.-11.). Это даёт основание утверждать, что никаких существенных земельных ресурсов к распределению в 1917 году не было или почти не было.

Я посмотрел, кто такой профессор Челинцев, на книгу которого ссылается комментарий. Это русский и советский учёный, работал в нашей стране до 1950 года:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челинцев,_Александр_Николаевич

Его книга, «Русское сельское хозяйство перед революцией», вышла в 1928 году. Цитирую со страницы 10:

http://istmat.info/files/uploads/32868/russkoe_selskoe_hozyaystvo_pered_revolyuciey_m._1928_g.pdf

II. Организация сельского хозяйства крестьян в 1916 г.

1. Сравнительный объем крестьянского сельского хозяйства.

Прежде всего приведём те цифры, которыми характеризуется объем крестьянского сельского хозяйства. Мы впервые имеем точные цифры сельскохозяйственной переписи1916 года, позволяющие определить размеры производства отдельно для крестьянского и для помещичьего хозяйств, понимая последнее, как хозяйство с площадью выше 50 десятин запашки. В этом отношении мы имеем следующее: на долю крестьян из всей площади посева приходится 89,3%, из скота рогатого- 94,2%, свиней — 94,9%, овец,— 94,3%.

Короче сказать, только около 5% объема всех производительных отраслей принадлежат более крупным владельцам, имеющим свыше 50 десятин; точно также и другие — служебные —

части хозяйства, напр., лошади принадлежат крестьянам почти целиком (93,8%).

Останавливаясь отдельно на хлебе, имеем ту же картину. Интересно здесь отметить ещё специальные трудоемкие культуры, —не-хлеба. Только для сахарной свеклы оказывается, что большая часть посева ее, около 0,9, принадлежит крупным владельцам. Для всех же других культур — льна, конопли, овощей, картофеля и т. п., наоборот, большая, подавляющая часть принадлежит крестьянскому хозяйству; таким образом, кроме сахарной свекловицы, почти все сельскохозяйственное производство в это время находится в руках крестьянства.

В принципе, на этом расследование можно было бы и закончить, однако товарищ Челинцев, как и многие другие представители науки, оказался врагом народа: в 1930 года учёный попал в число 1300 человек, которых арестовали по делу «Трудовой крестьянской партии». Кстати, именно по этому делу расстреляли знаменитого вредителя, учёного-генетика Николая Вавилова:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Трудовой_крестьянской_партии

В интернете лежит много сканов знаменитой сельскохозяйственной переписи 1916 года: я просмотрел несколько документов. На первый взгляд кажется, что товарищ Челинцев приводит верную статистику. Тем не менее нельзя исключать, что товарищ Челинцев намеренно исказил данные, чтобы, например, дискредитировать коллективизацию, которая как раз началась в 1928 году.