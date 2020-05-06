“Всё хорошо”: Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал о её самочувствии на самоизоляции

06.05.2020, 10:53, Разное

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в микроблоге в Instagram пояснил о самочувствии матери на самоизоляции, введенной во время вспышки COVID-19. В последнее время поклонники певицы очень обеспокоены состоянием её здоровья.

Руслан Евдокименко захотел ответить на вопросы пользователи Сети, которые они давно надеялись ему задать. Большому количеству подписчиков было интересно узнать подробности о самочувствии любимой исполнительницы. Наследник знаменитости не стал много рассказывать, а ограничился лишь отчетом о том, что со звездой всё хорошо и призвал поклонников не волноваться о ней. Он также добавил, что на данный момент певица трудится над созданием новых песен и планирует записать альбом. Руслан Евдокименко сообщил, что помимо творческой работы, артистка занята на личном участке и заботится о будущем урожае.

Стоит отметить, что ранее София Ротару поделилась секретами своей молодости. Так, 72-летняя исполнительница является сторонницей здорового образа жизни. В течение многих лет она соблюдает строгую диету и отдаёт предпочтение овощным супам