Глава Адыгеи потребовал реализовать в срок дорожный нацпроект

06.05.2020, 10:53, Новости дня

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпило проинспектировал в Майкопе ход ремонт автомобильных дорог. Он поставил задачу реализовать в срок дорожные проекты в регионе.

Всего в 2020 году в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Адыгеи запланирована реконструкция восьми дорожных объектов с заменой асфальтового покрытия, бордюров, ремонтом тротуаров и установкой дорожных знаков, а также модернизация трех светофорных перекрестков, передает ИА «Regnum».

На семи объектах работы уже завершены с опережением графика. Благодаря экономии средств, руководством города было принято решение включить в дорожный план реконструкции еще одну улицу.

Кумпилов поставил профильному министерству задачу оперативно и качественно провести все намеченные работы, несмотря на сложную эпидобстановку.

На улице Димитрова, где побывал глава Адыгеи, должно быть отремонтировано более 2,3 км дорожного полотна – от въезда в республиканский центр до ул. М. Горького (нового транспортного кольца). На данный момент, сообщил замминистра строительства, транспорта ЖК и дорожного хозяйства республики Рамазан Ляфишев, работы ведутся полным ходом. Подрядная организация планирует завершить ремонт данного участка к 3 июля.

Кумпилов отметил, что в случае досрочного завершения реализации проектов 2020 года регион сможет начать осваивать лимиты года следующего, что повлияет на повышение безопасности и качества дорог и дальнейшего развития дорожной отрасли.

«Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями. Ограничительные меры по коронавирусу сегодня вынужденно сдерживают работу многих предприятий и организаций. В связи с этим руководству муниципальных образований необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы эффективно функционировали те отрасли, которые не попали под ограничения, и те, с которых они будут постепенно сниматься», – подчеркнул он.

По информации республиканского минстроя, к заключению контрактов на 2021 год все готово, и с поступлением разъяснений из федерального центра начнется освоение лимитов следующего года.

Общая стоимость дорожных работ в Майкопе, запланированных на этот год в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с учетом федерального и регионального бюджета составит свыше 200 млн рублей.

Также в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2020 год Майкопу выделено из бюджетов всех уровней свыше 92,5 млн рублей для благоустройства двух общественных и 23 дворовых территорий, объединяющих 33 многоквартирных дома. Работы должны быть завершены к 1 августа, на данный момент сданы одна общественная территория и восемь дворовых.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области по нацпроекту отремонтируют 286 км дорог. Также в Омской области пообещали соблюсти графики ремонта дорог в рамках нацпроекта.