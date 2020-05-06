Российские военные медики вылечили 75 пациентов с COVID в Бергамо

06.05.2020, 10:48, Новости дня

Специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ вместе с итальянскими медиками вылечили откоронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо в Италии, сообщили в Минобороны.

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских врачей, сообщил, что в госпитале приняли на лечение 112 пациентов с коронавирусом, в данный момент там находятся 37 человек, «75 пациентов выздоровели и выписаны», передает ТАСС.

Госпиталь в Бергамо принимает на лечение только пациентов с коронавирусом, пациенты с тяжелым течением болезни «направляются в отделения интенсивной терапии, где трудятся российские специалисты».

С начала функционирования госпиталя российские специалисты первыми приступили к приему и лечению пациентов, поступавших в госпиталь. В данный момент в составе интернациональных бригад полевого госпиталя трудятся врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медсестры, в каждой бригаде дежурят российские переводчики.

Напомним, РФ оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД России пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.