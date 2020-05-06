 

Российские военные медики вылечили 75 пациентов с COVID в Бергамо

06.05.2020, 10:48, Новости дня

Специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ вместе с итальянскими медиками вылечили откоронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо в Италии, сообщили в Минобороны.

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских врачей, сообщил, что в госпитале приняли на лечение 112 пациентов с коронавирусом, в данный момент там находятся 37 человек, «75 пациентов выздоровели и выписаны», передает ТАСС.

Госпиталь в Бергамо принимает на лечение только пациентов с коронавирусом, пациенты с тяжелым течением болезни «направляются в отделения интенсивной терапии, где трудятся российские специалисты».

С начала функционирования госпиталя российские специалисты первыми приступили к приему и лечению пациентов, поступавших в госпиталь. В данный момент в составе интернациональных бригад полевого госпиталя трудятся врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медсестры, в каждой бригаде дежурят российские переводчики.

Напомним, РФ оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД России пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / NI рассказал о цене, которую заплатит Москва ради улучшения отношений с Западом

21.04 / Украинский вирусолог: Пик заболеваемости коронавирусом может наступить осенью

31.03 / Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам

28.04 / Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с коронавирусом

02.05 / Москва вышла в мировые лидеры по выявлению зараженных

22.04 / Из Гоа вернулись на родину более 170 россиян

14.04 / “Укрспирт” поставил 1,4 млн литров сырья украинским производителям антисептиков

09.04 / Посол США в РФ лично проводил спецрейс из Москвы

18.04 / Forbes – переболевшие коронавирусом могут не иметь постоянного иммунитета

29.04 / Турция направила медицинскую помощь США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска