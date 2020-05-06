Вам письмо: Анджелина Джоли обратилась к членам конгресса США

06.05.2020, 10:47, Разное

В период самоизоляции Анджелина Джоли не стала вести прямые эфиры (или посещать чужие) – вместо этого актриса продолжила свою деятельность в сфере благотворительности и выходит на связь с обществом лишь по важным – для нее и всего мира – вопросам. Так, Джоли несколько раз публиковала свои колонки в американском издании Time, где рассуждала о трудностях, с которыми сталкиваются родители во время карантина. Также она проводила онлайн-конференцию с педиатром и генеральным хирургом Калифорнии Надин Берк Харрис, с которой обсуждала особую уязвимость детей в это сложное время. О детях же зашла речь и в новом письме Анджелины, направленном в конгресс США. Обращение Джоли к американским политикам было написано еще 20 апреля, но в сеть попало лишь несколько часов назад благодаря изданию USA Today.

Дети, которых растят в одних из самых низших и уязвимых слоев населения в Америке, пропустили порядка 740 миллионов приемов пищи в школах, потому что те закрылись из-за распространения коронавируса. Учитывая, что их родители потеряли свои работы и сбережения, многие из этих детей остаются голодными,

– написано в письме Джоли, которое было направлено председателю Нэнси Пелоси и таким лидерам фракций меньшинства и большинства в палате представителей и в сенате, как Кевин МакКарти, Митч Макконелл и Чак Шумер.

Анджелина Джоли

Несмотря на то что Программа льготной покупки продуктов не облегчит всех тягот семей с низким заработком, она точно поможет уменьшить количество голодающих детей в нашей стране,

– продолжила актриса. На данный момент американский конгресс уже увеличил сумму льгот по поставкам еды на 15 миллиардов долларов – но Джоли и другие общественные деятели, выступающие за помощь детям, считают, что эта сумма должна быть больше.

Напомним, будучи послом доброй воли ООН, Анджелина Джоли и до глобальной пандемии нередко общалась с политиками и главами государств, теперь же перевела это общение в онлайн-режим. Свое беспокойство относительно здоровья и морального состояния детей из неблагополучных семей во время пандемии коронавируса она выражала и в открытом письме в Time. Тогда актриса отметила, что пусть дети не так сильно подвержены самому заболеванию, но его последствия очень сильно влияют на их жизнь:

Нет ничего более важного или срочного, чем защита детей. Они могут быть не так восприимчивы к вирусу, как другие группы, но они особенно уязвимы к его последствиям. Влияние COVID-19 на экономику привело к безработице и экономической нестабильности, увеличивая стресс во многих семьях. Мы знаем, что стресс в семье увеличивает риск насилия – и в развитой экономике, и в лагерях беженцев. В Америке приблизительно 1 из 15 детей подвергается насилию со стороны интимного партнера каждый год – 90% из них являются свидетелями насилия. В среднем 137 женщин по всему миру убивают партнера или члена семьи каждый день. Мы не узнаем, в скольких из этих случаев ребенок находился в соседней комнате или непосредственно наблюдал за происходящим.

Анджелина Джоли в лагере беженцев в Венесуэле