Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина

06.05.2020, 10:42, Разное

О запланированной на 6 мая видеоконференции президента с членами правительства рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сначала будет обсуждаться эффективность решений по борьбе с коронавирусом, которые были приняты ранее. После этого российский лидер заслушает рекомендации по режиму самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Во сколько конкретно состоится совещание, Песков не сообщил. Предположительно, как минимум часть мероприятия будет показана федеральными телеканалами. Не исключено, что предполагается онлайн-трансляция конференции.

Рекомендации правительства и Роспотребнадзора по отмене или продлению карантина должны были быть подготовлены к 5 мая. Эту задачу Путин поручил чиновникам во время прошлого совещания, которое состоялось 28 апреля.

Судя по последним новостям, власти склоняются к тому, что режим самоизоляции должен сниматься поэтапно. При этом важно учитывать специфику распространения коронавируса в каждом отдельном регионе.

Например, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что ограничительные меры могут быть сняты, когда количество заболевших в столице начнет уменьшаться. Пока этого не произошло, поэтому многие ожидают, что после совещания Путина 6 мая произойдет продление карантина.

По данным на сегодня, распространение коронавируса в России остановить не удалось. Среди регионов страны Москва лидирует по количеству заболевших: каждый день врачи выявляют тысячи новых зараженных.