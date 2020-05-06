Ателье Hofele презентовало внедорожник Mercedes AMG 63

06.05.2020, 10:40, Новости дня

Известное ателье Hofele презентовало усовершенствованную модификацию Mercedes AMG 63.

Автомобиль может похвастаться трехрядным салоном на 6 мест. Кроме того, если раньше внедорожник позиционировали исключительно для езды по сложным участкам, то теперь здесь можно с комфортом разместить большее количество пассажиров. Отличия по кузову коснулись хромированных вставок на бамперах, а также применения углеволокна на элементах конструкций салона. Карбоновые расширители арок позволят повысить степень проходимости.

Также следует выделить подножки с электрическим приводом. Под капотом модели используется 4-литровый бензиновый агрегат с мощностью 577 л.с. Автомобиль окажется наиболее востребованным для больших семей, которые предпочитают активный образ жизни.